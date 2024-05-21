Чилемба назвал главную особенность боксеров из РФ: «Русские не такие»

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Малавийский спортсмен Айзек Чилемба в преддверии поединка с Алексеем Папиным назвал отличительную особенность российских боксеров.
«Некоторых начинаешь бить, и они сразу начинают отступать, отходить. Но русские не такие. Хорошо защищаются и всегда отвечают на пропущенный удар», — приводит слова Чилембы РЕН ТВ.
24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.