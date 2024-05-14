Чилемба показал кадры тренировки перед боем с Папиным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боксер из Малавии Айзек Чилемба показал кадры подготовки к поединку с россиянином Алексеем Паниным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На видео 36-летний спортсмен проводит тренировку со своим тренером в ринге, а также отрабатывает удары по боксерской груше.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с представителем Ирландии Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.