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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:26

Дацик назвал главное качество Романкевича перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Боец ММА Вячеслав Дацик назвал главное качество своего оппонента — Петра Романкевича.

«Самый сильный лоу-кикер. Очень хорошо бьет левый боковой, сильный левый крюк. Поэтому тренеры меня мучают, чтобы я держал защиту, чтобы не принимал все на калган, как я люблю. Ну, надеюсь, я не забуду про защиту, а если приму удар на калган, то выдержит мой калган», — цитируте Дацика РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
ММА
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