Дацик перед боем с американцем Гаверном призвал вернуть Аляску

Российский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с американцем Джейсоном Гаверном заявил о необходимости собирать все российские земли, чтобы возродить мощь нашей страны.

«Пора возрождать уже всю мощь Советского Союза, собирать наши земли: земли Российской империи, Советского Союза и вернуть Аляску. Аляску никогда им не простим», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Ранее Гаверн пообещал нокаутировать Дацика в бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Он пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».