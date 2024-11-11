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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:13

Дацик перед боем с американцем Гаверном призвал вернуть Аляску

Алина Савинова
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Российский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с американцем Джейсоном Гаверном заявил о необходимости собирать все российские земли, чтобы возродить мощь нашей страны.

«Пора возрождать уже всю мощь Советского Союза, собирать наши земли: земли Российской империи, Советского Союза и вернуть Аляску. Аляску никогда им не простим», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Ранее Гаверн пообещал нокаутировать Дацика в бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Он пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн

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