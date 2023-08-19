Дацик — о победе над Томпсоном: «Вендетта завершена!»

Российский боец Вячеслав Дацик поделился эмоциями от боя против Оли Томпсона на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Пара ударов прошла, но вскользь. Тренера давали программу: первые два раунда уклоняться от ударов, пробивать в корпус, замедлить и уже потом начинать выстегивать. В начале старался действовать по плану, а потом уже почувствовал — вот он голова! Я никогда так не радовался победе? Леха, я за тебя отомстил! Вендетта завершена!» — сказал Дацик.

Россиянин Вячеслав Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.