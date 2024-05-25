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Сегодня, 00:44

Дацик проиграл Тернеру на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянин Вячеслав Дацик потерпел поражение от ирландского боксера Шона Тернера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Боксерский вечер прошел в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе.

Поединок продлился все 4 раунда по 3 минуты. Судьи раздельным решением отдали победу Тернеру. Ему вручили кубок «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Для 44-летнего Дацика это был 11-й бой по правилам классического бокса, из которых он выиграл 6. У 33-летнего ирландца 17 профессиональных боксерских поединков, из которых 12 завершились победами.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Вячеслав Дацик и&nbsp;Шон Тернер. Дацик — Тернер, Папин нокаутировал Чилембу: онлайн-трансляция боев
Бокс
Вячеслав Дацик
Шон Тернер
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Вячеслав Дацик — Шон Тернер: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик проиграл Тернеру, Папин нокаутировал Чилембу