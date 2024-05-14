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Сегодня, 11:30

Дацик о плане на бой с Тернером: «Главное — донести любимую, родную «колхозочку» до черепушки врага»

Владислав Корегин
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на предстоящий поединок с представителем Ирландии Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Главное донести любимую, родную «колхозочку» до черепушки врага. Чтобы он немножко прозрел», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

«Колхозками» 44-летний Дацик называет свои знаменитые удары, выполняемые иногда вопреки общепринятой технике бокса.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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