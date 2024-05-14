Дацик о плане на бой с Тернером: «Главное — донести любимую, родную «колхозочку» до черепушки врага»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на предстоящий поединок с представителем Ирландии Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Главное — донести любимую, родную «колхозочку» до черепушки врага. Чтобы он немножко прозрел», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

«Колхозками» 44-летний Дацик называет свои знаменитые удары, выполняемые иногда вопреки общепринятой технике бокса.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.