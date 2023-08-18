18 августа пройдут бои Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон на турнире от РЕН ТВ

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет боксерский турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера подерутся российский боец ММА Вячеслав Дацик и британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон. Турнир начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Смотреть видеотрансляцию можно будет бесплатно в прямом эфире телеканала РЕН ТВ 18 августа. Начало — в 23.00.

В соглавном бою турнира встретятся актер, режиссер, бывший чемпион UFC Олег Тактаров и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

В другом поединке чемпион мира по боксу Марк Петровский выйдет против американского ветерана Кевина Джонсона.

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа

Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

Олег Тактаров — Джефф Монсон

Марк Петровский — Кевин Джонсон

Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов

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