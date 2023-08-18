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18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет боксерский турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера подерутся российский боец ММА Вячеслав Дацик и британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон. Турнир начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Смотреть видеотрансляцию можно будет бесплатно в прямом эфире телеканала РЕН ТВ 18 августа. Начало — в 23.00.
В соглавном бою турнира встретятся актер, режиссер, бывший чемпион UFC Олег Тактаров и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.
В другом поединке чемпион мира по боксу Марк Петровский выйдет против американского ветерана Кевина Джонсона.
Вячеслав Дацик — Оли Томпсон
Олег Тактаров — Джефф Монсон
Марк Петровский — Кевин Джонсон
Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов
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