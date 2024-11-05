Данилов — о поединке Дацика и Гаверна: «Эмоции будут незабываемые»

Белорусский боец Николай Данилов поделился ожиданиями от поединка россиянина Вячеслава Дацика с американцем Джейсоном Гаверном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Любой бой Дацика — это шоу. Это будет кровавая война, грязная война. Это всегда интересно смотреть. Эмоции будут у вас незабываемые. Телезрители, обращайте на это внимание», — цитирует Данилова РЕН ТВ.

Дацик и Гаверн подерутся 15 ноября в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на арене «Динамо» в Москве. Поединок пройдет в формате четырех раундов по три минуты.