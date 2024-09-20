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Сегодня, 01:12

Севейдж хочет отправиться в турне по городам России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский боец ДеАндре Севейдж сообщил о желании отправиться в турне по российским городам после боя с Сергеем Кузьминым.

«Потом я отправлюсь в турне по городам здесь. Знаете, это отличная страна, хорошие люди. Знаете, я просто хочу изменений, хочу посмотреть, что тут да как», — приводит РЕН ТВ слова Севейджа.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям. Главный бой вечера: Сергей Кузьмин — ДеАндре Севейдж. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
ДеАндре Севейдж

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