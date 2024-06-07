Российский боксер среднего веса Денис Погодин проведет поединок с соотечественником Тимуром Никулиным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 7 июня. Их бой главного карда вечера бокса в Москве пройдет в формате 4 раундов по 3 минуты. Он начнется около 23.55 мск. Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо».

Смотреть трансляцию боя Погодин — Никулин можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

34-летний Погодин является непобежденным бойцом кулачной лиги Top Dog. В профессиональном боксе у него — две победы и два поражения. 28-летний Никулин — звезда промоушенов Pravda и Hardcore. У него 8 побед в 8 поединках.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с самыми интересными событиями боя Погодин — Никулин и других противостояний.