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Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» онлайн

Кудряшов проведет поединок против Родригеса на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Кудряшов.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет боксерский поединок против бразильца Фернандо Родригеса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты. Вечер бокса проходит на московской волейбольной арене «Динамо».

На сайте «СЭ» доступна текстовая трансляция боя. В прямом эфире смотреть поединок Кудряшов — Родригес можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.

38-летний Кудряшов — претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017), чемпион по версии WBC Silver (2016-2018).

37-летний Родригес — чемпион польской лиги KSW и Superior Challenge, финалист IGF Grand Prix Heavyweight.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: материалы и новости, обзоры боев и турниров, расписание поединков в разделе нашего сайта

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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