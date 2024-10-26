Кудряшов проведет поединок против Родригеса на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет боксерский поединок против бразильца Фернандо Родригеса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 25 октября. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты. Вечер бокса проходит на московской волейбольной арене «Динамо».

На сайте «СЭ» доступна текстовая трансляция боя. В прямом эфире смотреть поединок Кудряшов — Родригес можно бесплатно на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» и в эфире телеканала РЕН ТВ.

38-летний Кудряшов — претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017), чемпион по версии WBC Silver (2016-2018).

37-летний Родригес — чемпион польской лиги KSW и Superior Challenge, финалист IGF Grand Prix Heavyweight.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: материалы и новости, обзоры боев и турниров, расписание поединков в разделе нашего сайта