Доминиканец Валера считает Папина отличным и успешным боксером

Сегодня, 18:12
Доминиканский боксер Феликс Валера поделился мнением о своем сопернике в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексее Папине.
«Мой оппонент — отличный боксер, успешный, победит тот из нас, кто сможет удивить. Не могу подметить его слабых сторон, продолжаем работать», — приводит РЕН ТВ слова Валеры.
Он также заявил, что готов выходить на ринг против любых соперников и постарается показать свой максимум в бою с россиянином.
Ранее Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме.
Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.