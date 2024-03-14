Дрозд: «Возвращение Минакова в бою с Томпсоном будет интересно всем»

Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между россиянином Виталием Минаковым и англичанином Оли Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы год назад разговаривали с Виталием по поводу его возвращения. Напомню, это чемпион Bellator, чемпион по MMA. Виталий Минаков — известный самбист, боевое самбо, он чемпион мира по боевому самбо. Он так ворвался в MMA, новый для себя вид спорта, и там сделал хорошую карьеру. Его возвращение будет всем интересно, всем зрителям РЕН ТВ будет очень интересно, потому что Минаков — это имя. В какой форме он находится — сложно сказать, потому что он не боксировал 4-5 лет. Но Виталий такой, у него есть еще потенциал. Когда с ним беседовали, он говорил, что хочет еще побоксировать», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.

В соглавном бою вечера встретятся Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Также в турнире выступят Артем Тарасов и Али Хейбати, Виктор Боронин и Артем Рофаль, Файзали Махмуродов и Яков Букин.