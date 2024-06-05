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Сегодня, 18:25

Дрозд: «Егоров подходит к бою с Глэнтоном в приподнятом настроении»

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Экс-чемпион мира и спортивный комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Егоровым и американцем Брэндоном Глэнтоном.

«Алексей давал интервью, я видел. Он говорил о том, что рад участвовать в гонке за титул, за рейтинг. Поединок, который предстоит, несет 12-раундовый характер. Это будет главный, статусный, титульный бой. Егоров в надежде и приподнятом настроении подходит к этому поединку», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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