Дрозд: «Скобенко может дать хорошую трепку молодому Сурову»

Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд отметил, что опыт 33-летнего Германа Скобенко может взять верх над молодостью 19-летнего Давида Сурова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Может быть и недооценка со стороны молодого. Ринг, внимание СМИ, прямой эфир, другая подача — может психологически подойти неправильно к поединку. И в общем-то, Герману 33 года, это не 53. Поэтому если он подготовится, сможет дать очень хорошую трепку молодому», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».

Ранее Дрозд заявил, что Дмитрий Кудряшов покажет зрелищный поединок с аргентинцем Даниэлем Робутти в турнире в Москве.