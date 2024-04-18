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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 20:53

Дрозд: «Скобенко может дать хорошую трепку молодому Сурову»

Алина Савинова
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Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд отметил, что опыт 33-летнего Германа Скобенко может взять верх над молодостью 19-летнего Давида Сурова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Может быть и недооценка со стороны молодого. Ринг, внимание СМИ, прямой эфир, другая подача — может психологически подойти неправильно к поединку. И в общем-то, Герману 33 года, это не 53. Поэтому если он подготовится, сможет дать очень хорошую трепку молодому», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».

Ранее Дрозд заявил, что Дмитрий Кудряшов покажет зрелищный поединок с аргентинцем Даниэлем Робутти в турнире в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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Дрозд считает, что Кудряшов устроит «откровенную рубку» аргентинцу Робутти