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Сегодня, 19:42

Дрозд пожелал Кузьмину победы в поединке в поединке с Севейджем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд рассказал об ожиданиях от поединка между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Деандре Севейджем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он [Кузьмин] в хорошей форме, я уверен, что он возвращается для того, чтобы победить, победить ярко в новой для себя дисциплине. Конечно, есть много вопросов, в целом бой и кулачный бой — это разные дисциплины. Но, уверен, Сергей пройдет их с достоинством. Я думаю, что он победит, победит нокаутом. Желаем ему победы в этом поединке, но ринг покажет, выявит сильнейшего», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

20 сентября в «Вегас Сити Холле» пройдет турнир по кулачным боям. Поединок между Кузьминым и Севейджем станет главным боем вечера. Бойцы подерутся в формате 5 раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
ДеАндре Севейдж

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