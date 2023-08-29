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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 09:56

Дрозд рассказал, в чем заключается сложность боя Бурматова и Апсита

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Григорий Дрозд поделился мнением о поединке Дениса Бурматова и Вадима Апсита на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 15 сентября в Элисте.

«Классный поединок — поединок двух мастеров по кикбоксингу. Эти ребята уже встречались, они друг друга знают. И один и другой имеют стиль «ни шагу назад», очень зрелищный, который как раз подходит для профессионального кикбоксинга», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

По мнению боксера, именно это и объясняет сложность грядущего поединка. Оба спортсмена — и Бурматов и Апсит — достаточно хорошо подготовлены и почти идут «ноздря в ноздрю».

«Очень интересный поединок, здесь шансы 50 на 50. Я даже не подскажу, не отдам никому предпочтение. Кто попадет, кто будет более функционально подготовлен, тот и одержит победу», — сказал Дрозд.

В главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 15 сентября сойдутся Владимир Минеев и бразильский боец Рафаэль Карвальо. В соглавном бою на ринг выйдут Владислав Туйнов и китаец Ли Ху, известный как Большой Дьявол.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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