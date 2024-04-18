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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:03

Дрозд считает, что Кудряшов устроит «откровенную рубку» аргентинцу Робутти

Алина Савинова
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Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд считает, что Дмитрий Кудряшов покажет зрелищный поединок с аргентинцем Даниэлем Робутти на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Когда говорят «боксер из Аргентины» — это как минимум традиции, большое смелое сердце, характер. Может быть, им иногда не хватает техники, но они это все возмещают своим характером, желанием и умением драться. Я думаю, что будет хороший бой. Дима имеет такой стиль: если раньше он мог двигаться, то сегодня просто выходит и пытается ударить. То есть для зрителя это всегда очень интересно. Это открытая, откровенная рубка. У Дмитрия Кудряшова всегда зрелищные поединки», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Поединок Кудряшова и Робутти станет главным событием вечера.

На счету 38-летнего россиянина 26 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего аргентинца 11 побед при шести поражениях.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Григорий Дрозд
Дмитрий Кудряшов
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Поветкин пожелал Кудряшову удачи в поединке 26 апреля