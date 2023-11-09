Дрозд считает, что Муртазаев и Оливейра покажут зрелищный бой

Российский боксер Григорий Дрозд высказался о предстоящем бое бразильца Джонатана Оливейры и Ислама Муртазаева в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

««Ислам Муртазаев известный кикбоксер, призер чемпионата мира и мастер спорта международного класса.

Так что яркий зрелищный поединок, никто не останется равнодушным. Я уверен, что зал будет очень сильно поддерживать Ислама и смотреть поединок», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.