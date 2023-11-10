Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева

Российский боксер Григорий Дрозд считает, что Владимир Минеев является явным фаворитом в поединке против Ивана Штыркова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Штырков в очередной раз выходом на бой докажет, что он смелый парень, поскольку шансов по кикбоксингу против Минеева я у него не вижу. Во всяком случае, их очень мало. Но Владимир недавно провел два боя по кикбоксингу, он вообще довольно часто проводит бои. Я думаю, что шансов в этой ситуации у Штыркова крайне мало», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой Штыркова и Минеева станет главным событием вечера.

В соглавном поединке сойдутся Ислам Муртазаев и Джонатан Оливейра.