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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:54

Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Григорий Дрозд считает, что Владимир Минеев является явным фаворитом в поединке против Ивана Штыркова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Штырков в очередной раз выходом на бой докажет, что он смелый парень, поскольку шансов по кикбоксингу против Минеева я у него не вижу. Во всяком случае, их очень мало. Но Владимир недавно провел два боя по кикбоксингу, он вообще довольно часто проводит бои. Я думаю, что шансов в этой ситуации у Штыркова крайне мало», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой Штыркова и Минеева станет главным событием вечера.

В соглавном поединке сойдутся Ислам Муртазаев и Джонатан Оливейра.

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Григорий Дрозд
Иван Штырков
0
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