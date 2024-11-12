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Сегодня, 20:21

Дрозд заявил, что Дацику не будет легко против Гаверна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка Вячеслава Дацика с американцем Джейсоном Гаверном.

Дрозд назвал американца серьезным соперником

«Конечно, он немолод, но он боксировал с топами, с Джошуа, даже с Олегом Маскаевым. Он середняк, но с ним легко никому не будет — крепкий, смелый, с ударом», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Также боксер прокомментировал популярность Дацика.

«Вячеслав Дацик — человек, которого знают многие. Я бы даже сказал, что он вышел за рамки спорта, его знают многие бабушки и дедушки, люди, которые не интересуются боксом или спортом как таковым. Вячеслав обладает своей харизмой, у него есть неудержимость, вспыльчивость, эмоциональность. Поэтому его и замечают», — добавил Дрозд.

Дацик и Гаверн побьются в главном событии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Григорий Дрозд
Джейсон Гаверн
ММА

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