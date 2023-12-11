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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:43

Джонсон назвал Бабанина «пирожком», россиянин пообещал сделать из американца «котлету»

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Российский боксер Максим Бабанин пообещал сделать на ринге из Кевина Джонсона «котлету» после того, как американец назвал россиянина «пирожком». Поединок Бабанина и Джонсона станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

«Сразу чувствовалось, что что-то плохое про меня говорит. Ринг покажет», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Россиянин отметил, что подобные дерзкие выпады соперников его заводят.

«Конечно, заводит. С виду я добрый парень, но все знают: я выхожу в ринг и показываю свою работу совсем по-другому. Поэтому, что сейчас впадать в какие-то перепалки, когда можно будет выйти в ринг и показать все, что умеешь. Кто будет пирожок, кто будет котлета — это уже потом посмотрим — отбивная, может быть», — заключил Бабанин.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).

Источник: ren.tv
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