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Сегодня, 18:06

Джонсон не считает Петровского угрозой: «Этот молодой лев заходит на мою территорию»

Руслан Минаев
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Американский боксер Кевин Джонсон оценил навыки россиянина Марка Петровского. Джонсон не считает своего оппонента угрозой.

«Никакой угрозы нет, просто молодой лев заходит в лес. Но этот молодой лев должен понимать одну вещь — он заходит на мою территорию, которая называется опыт. Он может ходить вокруг да около, но когда он попадет на мою территорию... Мы все знаем, что происходит, когда молодой самец сталкивается с альфой», — цитирует боксера РЕН ТВ.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках этого же турнира.

Источник: РЕН ТВ
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