Джонсон одобрил намерение Севейджа получить российское гражданство

Российский боксер Кевин Джонсон рассказал, что поддерживает стремление американского бойца ДеАндре Севейджа получить российское гражданство.

«Это хороший выбор. Я говорю об этом в каждом интервью, я разговаривал с множеством людей, кто хочет приехать в Россию и получить гражданство, жить здесь», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится турнир по кулачным боям. Севейдж подерется с Сергеем Кузьминым в формате 5 раундов по 2 минуты.