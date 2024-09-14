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Сегодня, 17:13

Джонсон одобрил намерение Севейджа получить российское гражданство

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Российский боксер Кевин Джонсон рассказал, что поддерживает стремление американского бойца ДеАндре Севейджа получить российское гражданство.

«Это хороший выбор. Я говорю об этом в каждом интервью, я разговаривал с множеством людей, кто хочет приехать в Россию и получить гражданство, жить здесь», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится турнир по кулачным боям. Севейдж подерется с Сергеем Кузьминым в формате 5 раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Кевин Джонсон

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