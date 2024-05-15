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Сегодня, 17:25

Джонсон: «Если Дацик попадет по туловищу Тернера пару раз, он победит»

Владислав Корегин
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон оценил шансы Вячеслава Дацика в поединке с ирландцем Шоном Тернером в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Дацик очень силен. Мощный мужик, бьет он сильно. Помню, он ударил меня в нашем бою в третьем раунде, мощнее я еще не получал. Во время нашего боя я ни на секунду не останавливался, потому что если он в тебя попадет, то это будет очень мощно.

Тернер гораздо лучше в плане бокса, гораздо лучше, чем Дацик, но Дацик сильнее физически, поэтому можно сказать, что они на одном уровне. Это даже не опыт против силы... Если Дацик попадет по туловищу Тернера пару раз, он победит», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
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