Джонсон сравнил бой с Минаковым с поединком истребителя против танка

Российский боксер Кевин Джонсон прокомментировал бой с бывшим чемпионом Bellator Виталием Минаковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Это будет битва. Как понять, кто победит в войне? Мы должны сбросить друг на друга бомбы и посмотреть, кто останется последним. Это нелегко предсказать, но я знаю, что это будет война. Он жесток. Он — военная машина. Вот против кого мне придется выступить: истребитель против бронированного танка, кто победит. Мы не знаем, кто из них круче», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Поединок состоится 13 декабря в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и пройдет по правилам бокса.