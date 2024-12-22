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Сегодня, 17:42

Джонсон заявил, что хочет провести бой с Минаковым по правилам ММА

Камила Абдурахманова
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон прокомментировал прошедший поединок с Виталием Минаковым.

«Мощь силы и бойцовский дух Минакова заставляют меня вновь с ним встретиться. Боксеры любят двигаться и не принимать удары, а этот парень шел и обменивался мощными ударами со мной. Когда ты идешь в ринг, чтобы меня нокаутировать, ты также меня чувствуешь. Я думаю, он был достойным воином, чтобы снова встретиться со мной. Я почувствовал его ценность как воина, и он почувствовал эти воинские качества также. Так что это был бой двух воинов.

Мой промоутер сейчас занимается организацией боя с ним по правилам ММА, и мне было бы это интересно, подраться не в 12-унцевых перчатках, а в четырехунцевых с этим крепким парнем», — сказал Джонсон Vprognoze.ru.

В Москве 13 декабря прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок между российскими тяжеловесами Виталием Минаковым и Кевином Джонсоном. Бой завершился вничью после четырех раундов.

Источник: Vprognoze.ru
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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