Джонсон заявил, что может провести ответный поединок против Минакова по правилам ММА

Боксер Кевин Джонсон поделился ожиданиями от боя с Виталием Минаковым в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«У нас будет четыре раунда. Я постараюсь сделать так, чтобы он вымотался, чтобы доставить ему проблемы. Это будет очень жаркий бой. Я знаю своего соперника, я знаю, какое у него прошлое. И поскольку он борец, скорее всего, он будет располагаться чуть ниже, поэтому мне нужно будет что-то придумать, чтобы его достать. В итоге могу сказать, что скучно точно не будет», — цитирует Джонсона «РЕН ТВ».

Он также заявил, что с радостью примет вызов на ответный поединок по правилам ММА.

«Да, почему нет. Если он решил заехать в мой огород, то почему бы мне не заехать в его огород», — добавил спортсмен.

Джонсон проведет боксерский поединок против Минакова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря.