Трояновский: «Думаю, что Минаков победит Томпсона»

Боксер Эдуард Трояновский считает, что боец ММА Виталий Минаков одержит победу над британцем Оливером Томпсоном в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С Виталием Минаковым знаком лично. Он хороший ударник. Это вообще парень из борьбы, поэтому он, как и ударить может, так и побороть. Поэтому я думаю, что Виталий победит. И желаю ему победы», — приводит РЕН ТВ слова Трояновского.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.