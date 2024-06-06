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Сегодня, 15:40

Егоров и Глэнтон прошли процедуру взвешивания перед боем в Москве

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Егоров (12-1, КО 8) и американец Брэндон Глэнтон (19-2, КО 6) прошли официальную процедуру взвешивания перед боем в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вес Егорова составил — 90,65 кг, а Глэнтона — 90,7 кг. Боксеры проведут 12-раундовый поединок за пояс WBA International в первом тяжелом весе 7 июня в Москве. Их бой станет главным событием вечера.

На данный момент Егоров занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжелом весе. Глэнтон идет на серии из двух побед и располагается на десятой строчке рейтинга.

В со-главном событии шоу в Москве российский тяжеловес Артем Сусленков (10-0, КО 7) встретится с Вилмером Васкесом (12-3-2, КО 8) из Венесуэлы. Вес Сусленкова составил 106,7 кг, а участника Олимпийских игр-204 Васкеса — 138,4 кг.

В прямом эфире турнир покажет телеканал РЕН ТВ, начало трансляции 7 июня в 23.15 мск. Шоу организовано промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

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