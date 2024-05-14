Егоров проведет поединок с Глэнтоном на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Егоров подерется с представителем США Брэндоном Глэнтоном за пояс WBA International в первом тяжелом весе на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Поединок между спортсменами состоится 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате 12 раундов по 3 минуты. Этот бой возглавит шоу, организованного промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

В своей карьере 32-летний Егоров одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.

В со-главном событии турнира Святослав Тетерин подерется с Давидом Суровым в рамках финального поединка Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжелом весе.