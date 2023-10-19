Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Рябым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боец Иван Емельяненко поделился мнением о подготовке к бою с Юрием Рябым. Третий из братьев Емельяненко спаррингует с опытными бойцами.

«С ними тяжелее работать, у них многому учишься. Они, как более опытные, подсказывают, это идет нам на руку», — цитирует Емельяненко РЕН ТВ

Рябой проведет бой против Ивана Емельяненко 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

35-летний Емельяненко дебютировал в октагоне в мае 2023 года. В своем дебютном бою он одержал победу над Алексеем Леденевым.