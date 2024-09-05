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Сегодня, 17:32

Фомичев — о бое с Морроу: «Будет очень интересное противостояние»

Алина Савинова
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Российский боец Олег Фомичев заявил, что ничего не слышал о своем сопернике американце Роберте Морроу, против которого проведет бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Впервые слышу о своем сопернике. Но если парень выходит драться, значит, он готов. Вот и все. Я, судя по картинке, не могу оценивать человека. Я смогу это сделать только после поединка и сказав уже, в чем он был сильнее меня, в чем я был сильнее его», — приводит РЕН ТВ слова Фомичева.

При этом россиянин считает, что его поединок с Морроу будет интересным.

«Я считаю, что это как минимум будет очень интересное противостояние, которое будет между сборной России и сборной Америки. В какой-то степени, я думаю, это будет даже принципиально», — добавил Фомичев.

Бой россиянина и американца пройдет 20 сентября в формате 3 раунда по 2 минуты. На счету Фомичева 9 побед и одно поражение. В активе Морроу 18 побед при 12 поражениях.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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