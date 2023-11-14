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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:52

Гаджиев считает, что бой между Малафеевым и Шостаком будет неуступчивым

Алина Савинова
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Промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков vs Минеев» Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя между российским кикбоксером Александром Малафеевым и чемпионом Белоруссии Никитой Шостаком.

«Если не брать Ислама (Муртазаева), который подерется за чемпионский титул, то это, наверное, два самых крепких парня сегодня в (весе) до 86 кг. Нам гарантирован очень ровный, равный, неуступчивый поединок», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

Поединок между Малафеевым и Шостаком пройдет 18 ноября на «RED Арене» в Сочи. Главным событием вечера станет схватка Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Начало турнира — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1162150-gadzhiev-predrek-neustupchivyi-poedinok-malafeeva-i-shostaka
Камил Гаджиев
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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