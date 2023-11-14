Гаджиев считает, что бой между Малафеевым и Шостаком будет неуступчивым

Промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков vs Минеев» Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя между российским кикбоксером Александром Малафеевым и чемпионом Белоруссии Никитой Шостаком.

«Если не брать Ислама (Муртазаева), который подерется за чемпионский титул, то это, наверное, два самых крепких парня сегодня в (весе) до 86 кг. Нам гарантирован очень ровный, равный, неуступчивый поединок», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

Поединок между Малафеевым и Шостаком пройдет 18 ноября на «RED Арене» в Сочи. Главным событием вечера станет схватка Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Начало турнира — в 20.00 по московскому времени.