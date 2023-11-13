Гаджиев заявил, что бой со Штырковым не станет «прогулкой» для Минеева

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением, за счет чего Владимир Минеев может победить Ивана Штыркова в поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ваня, безусловно, одно из явлений в российской индустрии единоборств. Он больше, конечно, ассоциируется с ММА, но начал в последнее время выступать в кикбоксинге и боксе. Там у него пока не так хорошо получается, но опыт — дело наживное. Володя, безусловно, фаворит. Но особенность Штыркова в том, что он не базовый кикбоксер и обладает несколько непредсказуемой для кикбоксинга техникой. Ну и плюс, конечно, физическая сила, потому что Ваня — здоровый, раскачанный человек. Его вес в обычной жизни составляет 110 килограммов. Такой человек может ударить», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Минеев и Штырков встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».