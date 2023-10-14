Галимов уверен в своей победе в бою с Чурчаевым

боец смешанного стиля Шамиль Галимов уверен, что он победит в бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с Шовхалом Чурчаевым.

«Если он считает такие бои за победу, то он далеко не чемпион.

Я матадор, вот и все. И тебя тоже раскатаю, Шовхал, подожди чуть-чуть, твое время закончится», — цитирует Галимова РЕН ТВ.

Бой между Галимовым и Чурчаевым пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В своей бойцовской карьере Пахан встречался в поединках с Чурчаевым, Тимуром Никулиным, Амирханом Оевым, а также Шамилем Солтанбековым.