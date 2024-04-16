Скобенко перед боем с Суровым похвастал своим опытом: «Я на пике»

Боксер Герман Скобенко перед боем с Давидом Суровым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что обладает уникальным опытом.

«В плане мозга, тоннажа ударов, бокс гораздо травматичнее, потому что количество ударов нанесенных тут гораздо больше, чем в кулачке. В плане подготовки — в боксе ты можешь атаку запланировать, первый удар пропустить, но следующие удары донести. В кулачке очень сложно после пропущенного удара другие выбросить. Там реально больно. Я в тяжелом весе, а бить тяжеловесов приходится с 30 до 35 лет. То есть я как раз на пике. А то, что я старше всех и самый опытный... А у кого еще в России 23 профессиональных боя в супертяжелом весе?» — приводит слова Скобенко РЕН ТВ.

Главным событием вечера станет бой аргентинца Даниэля Робутти и россиянина Дмитрия Кудряшова. В соглавном поединке зрители увидят противостояние россиянина Олега «Фомича» Фомичева и белоруса Николая Данилова.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».