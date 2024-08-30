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Сегодня, 14:15

Глеб Бакши — Джиан Гарридо: во сколько смотреть трансляцию боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Глеб Бакши и Джиан Гарридо подерутся в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Глеб Бакши.
Фото AFP
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Россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо сойдутся в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Вечер бокса пройдет на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Поединок Бакши — Гарридо ожидается около 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».

28-летний российский боксер — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 75 кг. Для Бакши бой против Гарридо станет пятым в профессиональной карьере. Все предыдущие поединки Бакши завершились победой.

Гарридо в профессиональной карьере провел 12 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.

Бокс
Глеб Бакши
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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