Глеб Бакши и Джиан Гарридо подерутся в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо сойдутся в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Вечер бокса пройдет на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Поединок Бакши — Гарридо ожидается около 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».

28-летний российский боксер — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 75 кг. Для Бакши бой против Гарридо станет пятым в профессиональной карьере. Все предыдущие поединки Бакши завершились победой.

Гарридо в профессиональной карьере провел 12 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.