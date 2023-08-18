Гукасян единогласным решением судей победил Ефимова на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Россиянин Эдгар Гукасян единогласным решением судей победил в бою с соотечественником Андреем Ефимовым на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В соглавном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.

«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.