Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:50

Гукасян — о Рамиресе: «Главное, чтобы он не уехал в Америку до нашего поединка»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян высказался о своем настрое на поединок с американцем Джемини Рамиресом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 15 декабря в Челябинске.

Соперники прошли взвешивание перед боем, на котором россиянин оказался немного тяжелее соперника (75 кг против 74,7 кг).

«Самое главное, чтобы Рамирес билет не купил и не уехал в Америку до нашего поединка. Не знаю, я надеюсь, что он профессионал. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — приводит слова Гукасяна РЕН-ТВ.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Также на на ринг выйдет еще одна российско-американская пара Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН-ТВ
Бокс
Джемини Рамирес
Эдгар Гукасян
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гаверн — о бое с Шульским: «Могу вырубить своего противника нокаутом»