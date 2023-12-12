Гукасян намерен давить Рамиреса в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от поединка против американца Джемини Рамиреса. Бой пройдет в Челябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря.

«Как я вижу этот бой? Он чуть выше меня ростом, он будет на дистанции работать, а я буду давить, прессинговать», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

Бой пройдет в Челябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря. В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).