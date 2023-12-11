Гукасян перед боем оценил своего соперника Рамиреса

Российский боксер Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от боя против американца Джемини Рамиреса в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он левша, чуть выше меня ростом, прямолинейный. Классический боксер. Он молодой, голодный до больших побед. Думаю, да, он будет максимум выжимать из ситуации, а я на опыте, дай Бог, перебоксирую его», — цитирует Гукасяна РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в Челябинске 15 декабря. Помимо поединка Гукасян — Рамирез, в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.