Сегодня, 17:09
Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от поединка против ирландца Тони Бейтса на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«У него прозвище Псих. Ну я буду, значит, его санитаром, будем его прямо на правильный путь наставлять. Готов к бою, несмотря на то что мне предложили его за три недели«, — цитируют Гукасяна «Известия».
Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 30 августа в Череповце. В главном бою вечера Алексей Папин будет драться с доминиканцем Феликсом Валерой.