Гукасян рассказал о плане на бой против американца Рамиреза

Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал, как готовится к бою против американца Джемини Рамиреза.

«Я готовлюсь всегда на полноценный бой. Если будет возможность попасть, я попаду, ударю. А так, мы с тренером проделали большую работу», — цитирует Гукасяна РЕН ТВ.

Он также отметил, что накануне провел продуктивные спарринги с леворукими боксерами.

«Бой у меня хотя и четыре раунда, они меня погоняли три раунда каждый. В целом в рабочем режиме готовимся», — добавил боксер.

Поединок Гукасяна и Рамиреза пройдет 15 декабря на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Всего на турнире в Челябинске состоятся четыре боя.

В августе Гукасян одержал победу над бойцом Андреем Ефимовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». А в марте 2022 года он победил Зелемхана Дукаева.