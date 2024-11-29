Харди пообещал уронить Папина в третьем раунде

Американский боец MMA Грег Харди обратился к российскому боксеру Алексею Папину в преддверии поединка на гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Мы будем наносить удары, пока кто-нибудь не упадет, и я думаю, что он упадет в третьем раунде. Так что я с нетерпением жду встречи в центре ринга», — цитирует Харди РЕН ТВ.

Турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт». Начало мероприятия — в 23.30 по московскому времени.