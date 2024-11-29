Харди воодушевлен предстоящим боем с Папиным

Американский боец MMA Грег Харди прокомментировал предстоящий бой с Алексеем Папиным на гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Не могу дождаться, когда приеду туда, выведу его на ринг и покажу всем настоящую силу большого парня. Спасибо вам, ребята, что пригласили меня, и мне не терпится увидеть вас всех», — цитирует Харди РЕН ТВ.

Турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт». Начало мероприятия — в 23.30 по московскому времени.