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Сегодня, 09:20

Харитонов назвал Папина и Джонсона фаворитами ближайших поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от ближайшего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Здесь Алексей Папин победит, там — Кевин Джонсон. Наверняка, но всем, кто ставки ставит: ставки ставьте с головой, ребята, в боксе один удар может решить все. Мое мнение: это явные фавориты», — заявил Харитонов.

Соперником Папина станет доминиканец Феликс Валера, а Джонсон подерется с ирландцем Шоном Тернером.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Кевин Джонсон
Сергей Харитонов
0
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