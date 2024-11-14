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Сегодня, 10:41

Хрисанов рассказал о настрое на поединок против Борисевича

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Хрисанов поделился мнением о бое с соотечественником Владиславом Борисевичем в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Настрой суперский, бомбовый. Как всегда, настрой на победу — исключительно и только. Своими кулаками, своими пушками, буду попадать по голове, по корпусу и разрушать оппонента. Интуиция подсказывает мне, что бой будет тяжелый, но я постараюсь сделать так, чтобы он был легким для меня, и закончить его побыстрее. Я готов к любому исходу... Я не боюсь его, пускай он боится меня», — приводит слова Хрисанова РЕН ТВ.

Поединок между Хрисановым и Борисевичем пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ

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