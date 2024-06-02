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Сегодня, 17:35

Хрюнов анонсировал бой Уайлдера на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в конце года

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что американский боксер Деонтей Уайлдер может выступить на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в конце года.

«Уайлдеру сейчас опасно для здоровья выходить на ринг. Приглашение на «РЕН ТВ»? Возможно. Я на контакте с его тренером Маликом Скоттом. Такие обстоятельства возможно будут. Планирую завтра написать Скотту. Может быть, в конце года здесь проведем бой с участием Уайлдера. Но это точно будет не против Вячеслава Дацика», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой американец провел против представителя Китая Чжана Чжилэя на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который прошел в ночь с 1 на 2 июня. Чжилэй нокаутировал Уайлдера в пятом раунде.

Всего на счету 38-летнего Уайлдера 43 победы (42 — нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в профессиональной карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-anonsiroval-boi-uaildera-na-ren-tv-v-konce-goda-369105/
Бокс
Владимир Хрюнов
Деонтей Уайлдер
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